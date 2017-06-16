Minik Celal’in tekerlekli sandalye sevinci

Cumhuriyet Mahallesinde oturan ve zor şartlarda hayatlarını sürdüren Kahraman ailesinin küçük oğlu Celal 40 günlükken geçirdiği hastalık sonucunda o günden sonra yürüme yeteneğini kaybeden Celal 7 yıldır yatağa mahkum yaşıyordu. Baba İbrahim Halil Kahraman’ın Ceylanpınar Belediyesi’ne yapmış olduğu tekerlekli sandalye talebi Belediye Başkanı Menderes Atilla’nın talimatıyla karşılandı. Kahraman ailesini evinde ziyaret eden Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Bayol ve Mehmet Altun küçük Celal’e tekerlekli sandalye hediye etti. Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol, ailenin talebi ve başkan Atilla’nın talimatıyla küçük Celal’e tekerlekli sandalye hediye ettiklerini söyledi. İlçedeki engelli vatandaşların ihtiyaçlarını imkanları dahilinde karşılamaya çalıştıklarını ifade eden Bayol, Başkan Atilla’nın bu hususta çok hassas olduğunu belirtti. Küçük Celal’in ameliyat olması durumunda iyileşebileceğini dile getiren Bayol, "Biz belediye olarak elimizden gelen yardımları yapacağız. Duyarlı vatandaşlarımızdan da küçük Celal’in okula gidebilmesi, arkadaşlarıyla hiç bir engele takılmada oynayabilmesi için duyarlı olmalarını istiyoruz" dedi. Küçük Celal ve babası İbrahim Halil Kahraman, hediye edilen tekerlekli sandalyeden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyerek Başkan Atilla’ya teşekkür etti. Hayırsever vatandaşlardan oğlunun ameliyatı için yardım beklediğini ifade eden baba, "Oğlumun düzelmesi için bir ameliyat daha yapmamız gerekiyor. Bu ameliyat için hayırsever vatandaşlarımızdan yardım bekliyorum" diye konuştu.