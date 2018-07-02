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02 Temmuz 2018 15:28

Minik Güneş toprağa verildi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde arabada kilitli kalıp hayatını kaybeden minik Güneş toprağa verilirken, babasının 25 gün önce vatani görevini tamamlayıp eve geldiği öğrenildi.

Minik Güneş toprağa verildi

02 Temmuz 2018 15:28


Geçtiğimiz hafta sonu Siverek ilçesinden 45 kilometre uzaklıkta bulunan Eskihan kırsal Mahallesi’nde arabada kilitli kalıp hayatını kaybeden 2 yaşındaki Güneş Bulut, yüzlerce kişinin katıldığı cenazede doğduğu köyde toprağa verildi. Minik Güneş’in babasının 25 gün önce vatani görevini bitirip eve geldiği öğrenildi.



Oyun oynarken arabaya binmiş


Anne ve babanın savcılıktaki ifadelerinde, minik Güneş’in öğle 11.00 civarlarında avluda oyun oynadığını, daha sonra sürekli dedesine gittiği için ortalıkta görünmeyince tekrar dedesine gittiğini düşündüklerini söylediği öğrenildi. Anne babanın ifadede, "Birkaç saat sonra Güneş’ten ses çıkmayınca, dedeye Güneş’i sorduk, hiç oraya gelmediğini söyledi. Çevrede aramaya başladık ama bulamadık, çevrede oyun oynayan çocuklara sorduk, bazıları en son arabada gördüklerini söylediler. Arabaya koştuğumuzda Güneş’in arabada öldüğünü gördük. Sonra jandarma ve 112 acil ekibini çağırdık” dedikleri öğrenildi.


Güneş’in, ailenin 4 çocuğundan üçüncüsü olduğu öğrenildi.



Acılı baba arabanın camlarını parçaladı


Arabadan cenazesi çıkarılan minik Güneş’in 25 gün önce vatani görevini yapıp ailesine kavuşan babası Nasih Bulut, kızına mezar olan arabasını parçalamak istedi. Arabanın camlarını kıran babayı, çevrede bulunan akraba ve komşuları sakinleştirdi.


Olay yerinden alınıp Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Güneş Bulut, otopsi için Diyarbakır’a gönderildi. Burada yapılan otopsi sonrasında küçük kızın cenazesi ailesine teslim edildi. Güneş Bulut doğduğu köyde toprağa verildi.


Köyde 112 acil ile jandarma ekibinin hazır beklediği öğrenildi.




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