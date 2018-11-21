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Minik öğrenciler Gazze'ye meyve yardım gönderiyor

Şanlıurfa’da iki okulda açılan manavdan alışveriş yaparak meyve alan minik öğrenciler bu sayede Gazze’ye yardım gönderilmesini sağlıyor.

Şanlıurfa'da iki okulda açılan manavdan alışveriş yaparak meyve alan minik öğrenciler bu sayede Gazze'ye yardım gönderilmesini sağlıyor.


Şanlıurfa'da İHH İnsani yardım vakfı tarafından iki okulda Gazze Manavı açıldı. Manavdan alışveriş yapan öğrenciler Gazze'ye yardım gitmesine katkı sağlıyor. Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam-Hatip Ortaokulu ile Koç Orta Okulunda açılan manavda elma, muz, mandalina, portakal ve nar gibi meyveler satılıyor. 50 kuruş ile 2 lira arasındaki fiyatlarla satılan meyvelerden alan minik öğrenciler, Gazze'deki Müslüman kardeşlerine yardım gitmesine katkı sağlıyor. Hem meyve alıp sağlıklı beslendiklerini hem de Gazze'deki Müslümanlara yardımda bulunduklarını söyleyen öğrencilerin yardım kampanyasına verdikleri destekten dolayı yaşadıkları coşku ise kameralara yansıdı.

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