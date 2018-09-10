Minik öğrenciler okulun ilk gününde palyaço ile karşılandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde minik öğrenciler okul girişlerinde palyaço ile karşılandı.

Türkiye genelinde anaokulu ile birinci sınıf öğrencilerinin okula uyum sağlamaları amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan program kapsamında, minik öğrenciler için bugün itibariyle ders zili çaldı. Uyum programı kapsamında velilere ve çocuklara okul tanıtılırken, öğrencilere okul ve sınıflarda uyması gereken basit kurallar anlatılacak.

Siverek Mehmetçik İlkokulu idareci ve öğretmenleri, öğrencilere ilk günlerinde güzel ve kalıcı bir izlenim bırakmak amacıyla, okula gelen minik öğrencileri palyaçolar balo ve çeşitli hediyelerle karşıladı. İlgiden çok memnun kaldığı görülen öğrenciler, aileleri ile birlikte eğitim ve öğretim görecekleri okul ve sınıfları gezdi.