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Minikler Kızılayın faaliyetlerini öğrendi

Kızılay Haftası sebebiyle Karaköprü İlkokulunda düzenlenen etkinlikle minik öğrenciler, bir yandan Kızılay’ın faaliyetleri hakkında bilgilenirken diğer yandan da Cumhuriyetin kuruluşunun 95’inci yıl dönümünü coşkuyla kutladı.

Kızılay Haftası sebebiyle Karaköprü İlkokulunda düzenlenen etkinlikle minik öğrenciler, bir yandan Kızılay'ın faaliyetleri hakkında bilgilenirken diğer yandan da Cumhuriyetin kuruluşunun 95'inci yıl dönümünü coşkuyla kutladı.


29 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında Türkiye genelinde bulunan okullarda Kızılay Haftası kutlanıyor. Türk Kızılayı Genel Merkezi ve Türkiye genelinde tüm şubeleri tarafından çeşitli etkinliklerle kutlanan bu haftada Türk Kızılayı'nın kuruluş amacı ve yürüttüğü insani yardım faaliyetleri özellikle öğrencilere, gençlere ve kamuoyuna anlatılarak, Türk Kızılayı'na ve faaliyetlerine yönelik farkındalık oluşturuluyor. Kızılay haftası kapsamında gezici kan bağış aracının bugün ki durağı Karaköprü İlkokulu oldu. Minik öğrenciler kırmızı beyazlı kıyafetler giyerek bir yandan Cumhuriyetin kuruluşunun 95'inci yıl dönümünü kutladı, diğer yandan da Türk Kızılay'ının faaliyetleri hakkında tarafından bilgilendirildi. Kızılay yetkilisi Vedat Yaşar, düzenlenen etkinlikler hakkında bilgiler aktardı. Yaşar, hem Cumhuriyet Bayramını hem de Kızılay Haftasını kutladıklarını dile getirdi. Yaşar, Şanlıurfalıların kan bağışı konusunda oldukça duyarlı olduğunun da altını çizdi.


Sınıflarda devam eden programlar sonunda başta Karaköprü İlkokulu Müdürü Sinan Kanat ve okul öğretmenleri okul bahçesine gelen gezici kan bağışı aracına giderek kan bağışında bulundu. Öğrenci velilerinin de kan bağışında bulunduğu gezici kan bağışı aracında öğrencilere kan bağışı konusunda da çeşitli bilgiler aktarılırken minik öğrenciler, öğrenci velisi olan asker ağabeylerinin de kan bağışında bulunuyor olmasının kendilerine örnek olduğunu kaydetti.

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