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02 Haziran 2018 01:20

Miting için toplanan kalabalığı teğet geçip araçların arasına daldı

Şanlıurfa’da kontrolden çıkan hafif ticari araç miting için toplanan kalabalığı teğet geçip başka bir araçla çarpışarak takla atarken diğer araç ise kalabalık tarafından park edilen araçların arasına daldı.

Miting için toplanan kalabalığı teğet geçip araçların arasına daldı

02 Haziran 2018 01:20

Facianın kıl payı atlatıldığı kazada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde yaşandı. Mardin istikametinden Şanlıurfa yönüne gelmekte olan Ayşe K.’nin kullandığı hafif ticari araç, bir partinin milletvekili adayı için toplanan kalabalığı hemen yanından geçtikten sonra kontrolden çıkıp refüje çarptı. Yola tekrar dönen araç önünde seyreden otomobile çarptıktan sonra takla attı. Diğer otomobil ise kontrolden çıkıp miting için toplanan vatandaşların park halindeki araçlarının arasına daldı. Kazada her iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılırken hasar gören 5 araç ise çekici tarafından kaldırıldı.


Kazanın miting için toplanan kalabalığın hemen yanında yaşanması ise yürekleri ağızlara getirdi. Sürücünün miting için toplanan kalabalığa bakarken yoldan çıkıp kazaya neden olduğu iddia edildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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