Mobilite Şanlıurfa Ulaşım Zirvesi başlıyor

Şanlıurfa'da ulaşım alanında emsal niteliğinde uygulamaları ile birçok ödüle layık görülen Büyükşehir Belediyesi, bu kez geniş kapsamlı bir Ulaşım Zirvesine ev sahipliği yapıyor. Birçok ülkeden katılımcıların olacağı ve 3 gün sürecek olan UCLG-MEWA Mobilite Şanlıurfa Zirvesi ‘Akıllı Bir Şekilde Hareket Et' konuları ile ulaşımın kalbi Şanlıurfa'da atacak.

Şanlıurfa, birçok ülkeden ulaşım alanında uzman 250 kişinin katılımı ile 20-22 Kasım tarihleri arasında Ulaşım Zirvesine ev sahipliği yapacak.

Düzenlenecek olan zirveye, Arap Kentler Teşkilatı Genel Sekreteri Ahmed al Subih, D8 Genel Sekreteri Dato Ku Jaafar Ku Shaari, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, UCLG-MEWA Eş Başkanı Mohamed Saadie, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve birçok ülkenin ulaşımdan sorumlu bürokratları ile ülkemizden birçok üst düzey bürokratın katılımı bekleniyor.

20 Kasım saat 09.30'da başlayacak olan zirvenin 1'inci günü ilk oturumu saat 11.15'de Wald Showcase gurubunun Marka Şehirlerde Kentsel Mobilitenin Önemini anlatan sunumları ile devam edecek. Saat 13.30'da ise başlayacak olan 2'nci oturumda ulaşım master planları konuları masaya yatırılacak. Ardından saat 14.45'de Wald Showcase oturumu Focus Gurubu tartışma programı ve son olarak saat 17.00'de UCLG-MEWA Kentsel Mobilite Komitesi İdari oturum ile 1'nci gün programı tamamlanacak.

Zirvenin 2'nci günü olan 21 Kasım Çarşamba gününde ise, saat 09.00'da başlayacak olan ilk oturum akıllı ulaşım programı saat 10.45'de 2'nci oturum olan ulaşım finansman, yönetim ve işletme konuları ile devam edecek. Saat 13.30'da çevre dostu ulaşım konusunun ardından 15.30'da orta doğu bölgesi şehirlerinde ulaşım konusundaki en iyi uygulamalar ödül töreni ile Şanlıurfa Ulaşım Zirvesi tamamlanmış olacak.

Zirvenin son günü olan 22 Kasım'da ise, Kentsel Mobilite Şanlıurfa Zirvesine katılan uluslararası misafirler teknik gezi kapsamında Şanlıurfa'nın tarihi yerlerini göreceklerdir. Yine aynı gün Şanlıurfa yerelindeki stk'lar, ilgili ve sorumlu kurum ve kuruluşlarımızdan uzmanların katılacağı “Şanlıurfa'nın Ulaşım Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı” yapılacak. Bu çalıştay ile Şanlıurfa ulaşımını birçok boyutu ile masaya yatırılacak, sorun ve çözümleri detaylı istişareler gerçekleştirilecek.