Motor kısmına kedi giren aracını çekiciyle servise götürdü

Olayla ilgili açıklamada bulunan araç sahibi Osman Küçükaslan, "Şanlıurfa’da acil işimin olmasından dolayı, sabah erken saatlerinde arabamla Şanlıurfa’ya gittim. Karaköprü’ye yetiştiğimde bazı ihtiyaçlarım için arabayı istop edip, ihtiyaçlarımı giderdikten sonra arabamın yanına geldim. Tam kontağı çevireceğim zaman, arabanın ön kısmından bir kedi sesi duydum, motor kaputunu kaldırdığım zaman küçük bir kedi yavrusunun arabanın motor kısmına girdiğini gördüm. Tüm uğraşlarıma rağmen kediyi girdiği yerden çıkaramadım. Bunun üzerine olay yerine çekiciyi çağırarak, arabayı servise çektim. Servis görevlileri arabamın alt muhafızlıkları dahil birçok yeri sökerek, kediyi bulunduğu yerden çıkardılar. Bu konuda araba sahipleri çok duyarlı olmak durumundalar, neticede oda bir candır” diye konuştu