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16 Nisan 2017 01:16

Motosiklet otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde otomobile arkadan çarpan motosikletin üzerindeki iki kişi yaralandı.

Motosiklet otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı

16 Nisan 2017 01:16


Alınan bilgilere göre, Siverek - Şanlıurfa karayolu Saraykent yakınlarında Ramazan Yusufcan G. idaresindeki 63 N 2491 plakalı motosiklet, seyir halindeki İbrahim Halil A. yönetiminde bulunan 63 ES 650 plakalı otomobile arkadan çarptı.


Meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Ramazan Yusufcan G. (19) ile Hasret S. (19) yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Olay yerine gelen polis, yeni bir kaza yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı. Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi alınamazken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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