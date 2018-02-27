Motosiklet sürücüsü ölüme solladı

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Yeni Mahalle Halepli Bahçe Caddesi üzerinde yaşandı. Motosikletle seyir halinde olan 22 yaşındaki Yusuf İzzeddin Toprak, önündeki otomobili sollamaya çalışırken karşı yönden gelen plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Toprak, tarihi alanda nöbet tutan Büyükşehir Belediyesi güvenlik görevlilerinin çağırdığı ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada müdahale edilen yaralı, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası polis tarafından olay yerinde inceleme yapıldı. Motosiklet sürücüsünün ölüme gittiği o an ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, ölen şahsın cesedi ise otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.