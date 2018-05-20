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20 Mayıs 2018 12:40

Motosikletin çalınma anı kamerada

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde gündüz vakti motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosikletin çalınma anı kamerada

20 Mayıs 2018 12:40


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi’nde yaşandı. Gürkan Güner isimli vatandaş, motosikletini park ettiği yerde bulamayınca durumu polise haber verdi. Olay yerine giden polisler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelediklerinde motosikletin çalındığını belirledi.



Hırsızın rahat tavırları gözden kaçmadı


Hırsızlık anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolda yürüyen bir şahsın, iş yerinin önüne gelerek çevreyi gözetledikten kısa bir süre sonra motosikleti alıp gittiği görülüyor. Hırsızın gündüz vakti rahat bir şekilde motosikleti çalması ise dikkatlerden kaçmadı.


Polis ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.




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