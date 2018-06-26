Motosikletin çarptığı çocuk ağır yaralandı

Kazada küçük çocuk ile motosiklet sürücüsü yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi 11 Nisan Stadyumu önünde yaşandı. İddiaya göre, Halit S.’nin kullandığı plakasız motosiklet, yola aniden fırlayan 6 yaşındaki Tahir A.’ya çarptıktan sonra takla attı. Kazada motosiklet sürücüsü ile küçük çocuk yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Motosikleti çekiciye yüklerken altında kalıyordu

Kaza sonrası motosikleti kaldırması için çekiciye haber verildi. Olay yerine gelen çekicinin görevlisi, refüjdeki motosikleti alarak çekiciye yüklemeye çalıştı. Görevli, motosikleti çekiciye yüklerken ayağı kayarak yere düşüp aşağı doğru kaydı. Motosiklet de şahsın elinden düşerek kaymaya başladı. Polis memurlarından biri, şahsın motosikletin altında kalmaması için koşarak yerden kaldırdı. Çekicinin görevlisi olaydan şans eseri yara almadan kurtuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.