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22 Kasım 2017 18:06

Mozaik çalıştayı sona erdi

Şanlıurfa’da gerçekleştirilen "Uluslararası Mozaik Çalıştayı ve Yarışması" düzenlenen mozaik defilesiyle sona erdi.

Mozaik çalıştayı sona erdi

22 Kasım 2017 18:06


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Şanlıurfa Mozaik Müzesi’nde gerçekleşen ’Uluslararası Şanlıurfa Mozaik Çalıştayı ve Yarışması’ atölye çalışmasının ardından mozaik sanatçıları tarafından yapılan eserler değerlendirildi. Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda mozaik sanatçısı tarafından yapılan mozaikler Jüri Başkanı Prof. Dr. Devrim Erbil, üyeler Prof. Dr. Gazenfer Bayram, Prof. Dr. Mustafa Şahin, Prof. Dr. Mehmet Önal, Yrd. Dr. Cihat Kürkçüoğlu, Hülya Vurnal İkizgül, Mehmet Yılmaz, Paola Racagnı, Necmi Karadağ, tarafından tek tek değerlendirildi. Mozaik yarışmasında 2. Sibel Akbaba, 3. Fernanda Tollemeto’nun eserleri seçilirken Metin Katırcı, Hayriye Demirkol, Asiye Müjgan Kav, ile Sevgi Genç, mansiyon ödülü kazandı. Ödülleri Başkan Çiftçi, (TİKAD) Konsey Başkanı Demet Sabancı ve protokol tarafından yarışmacılara verildi. 6 Kasım’da başlanan ve bugün sona eren Çalıştayın kentin zenginliklerini tanıtımı anlamında çok önemli bir program olduğunun altını çizen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Kentin tarihi mekanlarına mozaik sanatçıları dokundu. Mozaikler 2 bin yıl önceki yaşamı, kültürü, renklerini, aile yaşamını, orijinal bir şekilde yansıtıyor. Arkeolojik ve sanat anlamındaki zenginliği bizim duyurmamız gerekiyor. Ev sahipliği yapmamız gerekiyordu ve bu zenginliği tüm insanlara duyurmamız gerekiyordu. Bu çalıştayda yarışmalar yapıldı. Mozaik anlamında sanat eserleri üretildi. Jurideki hocalarımız tarafından seçilen 6 sanatçımıza ödül verildi.Bugün ödül alan sanatçılarımızın ödül taktimini yapacağız" dedi.


Mozaik Müzesinde ’Uluslararası Mozaik Çalıştayı ve Yarışması’ kapsamında mozaik defilesi ile son buldu.




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