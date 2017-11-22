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22 Kasım 2017 10:50

Mozaik paneline yoğun ilgi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen ’Uluslararası Mozaik Çalıştayı ve Yarışması’ bir çok davetlinin katılımıyla hazırlanan Mozaik sanatı konulu panelle devam etti.

Mozaik paneline yoğun ilgi

22 Kasım 2017 10:50


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşen, yurt içi ve yurt dışından bir çok mozaik sanatçısının katıldığı ’Uluslararası Mozaik Çalıştayı ve Yarışması’ düzenlenen Mozaik sanatı konulu panel ile devam etti. Şanlıurfa Müzesindeki salonda düzenlenen panelde: Prof. Dr. Mehmet Önal, Prof. Dr. Gazanfer Bayram, Prof. Dr. Devrim Erbil, Prof. Dr. Mustafa Şahin, Yrd. Doç. Dr. Cihat Kürkçüoğlu, Hülya Vurnal İkizgül, Mehmet Yılmaz ve Paola Racagni Mozaik sanatı konusunda sunum yaptılar. Çok sayıda Mozaik sanatçısının katıldığı ’Uluslararası Mozaik Çalıştayı ve Yarışması’ T-One Derneği tarafından düzenlenecek olan Mozaik defilesi ile son bulacak.




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