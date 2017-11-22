Mozaik paneline yoğun ilgi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşen, yurt içi ve yurt dışından bir çok mozaik sanatçısının katıldığı ’Uluslararası Mozaik Çalıştayı ve Yarışması’ düzenlenen Mozaik sanatı konulu panel ile devam etti. Şanlıurfa Müzesindeki salonda düzenlenen panelde: Prof. Dr. Mehmet Önal, Prof. Dr. Gazanfer Bayram, Prof. Dr. Devrim Erbil, Prof. Dr. Mustafa Şahin, Yrd. Doç. Dr. Cihat Kürkçüoğlu, Hülya Vurnal İkizgül, Mehmet Yılmaz ve Paola Racagni Mozaik sanatı konusunda sunum yaptılar. Çok sayıda Mozaik sanatçısının katıldığı ’Uluslararası Mozaik Çalıştayı ve Yarışması’ T-One Derneği tarafından düzenlenecek olan Mozaik defilesi ile son bulacak.