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21 Kasım 2017 15:35

Mozaik yarışmasında birinci çıkmadı

Şanlıurfa’da 2 Kasım’da başlayan ve 22 Kasım’da sona erecek Uluslararası Şanlıurfa Mozaik Çalıştayı ve Yarışması bünyesinde yapılan Urfa-Edessa mozaikleri yarışmasında birinci çıkmadı.

Mozaik yarışmasında birinci çıkmadı

21 Kasım 2017 15:35

Jüri üyeleri, eserler arasında birinciliği hak edecek değerde bir eser olmadığını belirterek ikincilik ödülü verdi.


Çalıştayda yarışmaya katılarak dereceye girenler, jüri tarafından Arkeoloji Müzesi’nde açıklandı. Yarışmada birinciliğe layık görülen eser çıkmazken ikinciliği Sibel Akkaba, üçüncülüğü ise Fernanda Tollemeto elde etti.


Yarışmada dereceye girenlerin açıklandığı programda konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, ”Bilindiği üzere Şanlıurfamızda uluslararası bir mozaik çalıştayı ve yarışması yapılıyor. Bugün de çok kıymetli jüri üyelerimizle birlikte çok yoğun çalışmalarda bulundular, birçok değerlendirmeyi yaptılar, çünkü finale kalan 47 eser vardı .47 eser içerisinde sanatsal bir bakış açısı, Şanlıurfa temasının işlenişi, mozaiklerin ince dokunuşları. Kolay değil ama 9 kişilik jüri heyetimizin oy birliği ile mozaik yarışmamız sonuçlandı” dedi.



Hiçbir eser birinciliğe layık görülmedi


Jüri Başkanı Prof. Dr. Devrim Erbil ise ”Öncelikle bu yarışmada birinci yok. Çünkü eserler içerisinde her yönüyle geleneği, Urfa’yı, mozaik sanatının çağdaş değerlerini, ortaya koyacağım diyen bir eseri doğrusu göremedik. O yüzden ikinciliği alan eser, gelenekle çağdaşlığı bizim gözümüzde birleştiren bir eser. Çünkü öylesine bir mozaik yüzeyi var ki pırıltılı taşlar bir kaos. Ama kendi içerisinde çok zengin ve etkili. Bir bakıyorsunuz bu mozaiğin ortası açılıyor, alttan ikinci bir tabaka, bir tarih çıkıyor. Bu eseri bizim jüri arkadaşlarımız çok benimsediler, çok güzel dediler. O kaos gidiyor, altından eski kültürlerin, yüzyılların, bin yılların öncesinden bir eser ortaya çıkıyor. Yarışmada önde gelen ama 2’nci olan eser Sibel Akkaba olmuştur” ifadelerini kullandı.




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