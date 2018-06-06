CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Şanlıurfa’da partisinin düzenlediği mitingde konuştu. Hükumetin tarım politikalarını eleştiren İnce, çiftçilere çeşitli vaatlerde bulundu. Şanlıurfa Müzesi önündeki boş alanda toplanan kalabalığa seslenen Muharrem İnce, “Bu mübarek günde, 45 derece sıcaklıkta beni dinlemeye geldiniz. Sağ olun, var olun. Dün Aydın’da efeler şehrindeydim, bugün peygamberler şehrindeyim” diyerek mitinge katılanlara teşekkür etti.

Türkiye’nin huzur ve barışa ihtiyacı olduğunu belirten İnce, "Türkiye’de huzura ihtiyacımız var, barışa ihtiyacımız var. 3B projemiz var. Bir barışacağız, iki ekonomik olarak büyüyeceğiz, üç adil görüşeceğiz. Barış ekonomisi kuracağız” dedi.

İslami bilimler üniversitesi sözü verdi

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçildiği takdirde Şanlıurfa’da dünyanın en büyük İslami bilimler üniversitesini kuracağını belirterek, “Burada ilk kez söylüyorum, peygamberler şehri Şanlıurfa’da Allah’ın izni, milletimizin isteğiyle cumhurbaşkanı seçildiğimde dünyanın en büyük İslami bilimler üniversitesini kuracağım. Ilımlı İslam değil, radikal İslam değil, ilimli İslam. Hurafeler değil, yobazlar değil, radikaller değil, sahtekarlar değil, din tüccarları değil ama dünyanın en büyük İslami bilimler üniversitesini buraya kuracağız” şeklinde konuştu.

Herkese üç dil öğreteceklerini söyleyen İnce, “İnsanlarımıza bir fizik öğretmeni olarak söz veriyorum, tüm çocuklarımıza, bu ülkenin bütün evlatlarına üç dil öğreteceğiz. Birinci dil resmi dil, Türkçe. Herkese öğreteceğiz. İkinci dil evinde konuştuğu dil, anasının dili, evinde konuştuğu dil. Kürtçe ise Kürtçe öğreteceğiz, Arapça ise Arapça öğreteceğiz. Anası, babası evde hangi dili kullanıyorsa biz anadilini öğreteceğiz. Üçüncüsü bir uluslararası dil öğreteceğiz. İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Rusça, Japonca, Çince neyse. Çocuklarımızı geleceğe hazırlayacağız” dedi.

"Ne yazık ki Kanada’dan mercimek, Rusya’dan buğday alıyoruz"

Ekonominin nasıl büyüyeceği konusunda düşüncelerini halkla paylaşan İnce, “Ekonomimiz nasıl büyüyecek? Türkiye bir hukuk devleti olacak. Türkiye’nin mahkemelerine herkes güvenecek. 2 Merkez Bankası bağımsız olacak. 3 kamuda yükselirken diline, dinine, ırkına, mezhebine, kökenine, cinsiyetine bakılmayacak. Devlet böyle olacak. Kamuda liyakat esas olacak. Yatırımcı bize güven duyacak. Çiftçi kardeşim size söz veriyorum mazot 3 lira olacak. Elektrik fiyatlarını düşüreceğiz. Hayvan sağlığı için kullanılan ilaçları devlet bedava verecek. Hayvancılara sesleniyorum, çocukluğunda çobanlık yapan birisi olarak sesleniyorum, çobanların sigorta primini devlet ödeyecek. Dünyanın en büyük kalkınma projelerinden birisi GAP. 1989 yılından bu yana 100 milyar TL harcadık. İşin ilginci ne biliyor musunuz? 100 milyar TL harcadık, 120 milyar TL geri aldık. Nereden geri aldık, barajlardan ürettiğimiz elektrikten geri aldık. Enerjide yüzde 80’i tamamladık GAP’ın ama sulamada yüzde 30’unu tamamladık. Hala GAP gibi bir proje varken Şanlıurfa’da kuyulardan su çekiliyorsa, bu devletin, bu hükumetin, bu Erdoğan’ın ayıbıdır. Size sözüm olsun, bu tarihi buraya not edin, 3 yıl içerisinde 1.3 milyon hektar alanı su ile buluşturacağız. Ceylanpınar’ı damızlık için tohum ıslahı için Türkiye’nin göz bebeği, bölgenin göz bebeği yapacağız. 15 yılda 190 milyar dolar tarımsal ithalat yaptılar. Bu dönemde tarıma verdikleri destek ise 19 milyar dolar. Yani dışarıdan aldıkları tarımsal ürünlerin onda birini çiftçiye verdiler. Mercimeğin ana vatanı burası, buğdayın ana vatanı burası ama ne yazık ki Kanada’dan mercimek alıyoruz, Rusya’dan buğday alıyoruz” diye konuştu.

İnce, yaptığı konuşmanın ardından Şanlıurfa’dan ayrıldı.