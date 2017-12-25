Narlıdere kavşağında çalışmalar sürüyor

Kentteki trafik akışının rahatlaması amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin Karaköprü ilçesi Narlıdere Mahallesinde başlattığı Narlıdere katlı Köprülü Kavşak projesi devam ediyor. Narlıdere Köprülü Kavşağı, Diyarbakır Yolunun ayırdığı Karaköprü’nün iki yakası arasında kesintisiz bir ulaşım imkanı sağlayacak. Kavşak yapımı sayesinde Çardaklıkaya Bulvarı ile Kolsuzoğlu Bulvarı 430 metrelik art germe bir viyadükle bağlanacak. Diyarbakır Yolu güzergahı ise dal-geç şeklinde olacak ve tüm proje yan yollarıyla beraber 3 katlı olarak inşa edilecek. Yapımı hızla devam eden Narlıdere Köprülü kavşak çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, teknik ekipten bilgi aldı. Kentteki trafik akışını rahatlatmak amacıyla Şanlıurfalılar için önemli bir projeyi gerçekleştirdiklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çifçi, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından projesi yürütülen ve uygulamaya konulan Narlıdere katlı köprülü kavşağında çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Katlı köprülü kavşak Karaköprü’müzün iç yollarını ring olarak birbirine bağlanması gerekse ana güzergah olarak GAP Bulvarının protokol yolu olarak devamı açısından çok önemli ve kamuoyunda önemle takip edilen bir projedir. Proje Büyükşehir Belediyemiz tarafından ihale edildi ve yüklenici firma tarafından hemen çalışmalara başlanıldı. Belirlenen takvimden önce çalışmalarımız devam ediyor. Biz ana yol geçişini kontrol ettik. Kazı çalışmasının yüzde 75’lik oranı tamamlandı ve Şanlıurfa’da hava çok güzel çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Bu proje Şanlıurfa için önemli bir projedir. Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına yakışır projelere Şanlıurfa’da imza atılıyor ve bunu tüm Şanlıurfa halkı için yapıyoruz. Bu projede teknik ekip, yapımı ve kontrolü tamamıyla Şanlıurfa’nın evlatları ve mühendisleri tarafından gerçekleştiriliyor. Şanlıurfalı kardeşlerimiz bizlere sabırlı davrandılar. Bunu başarabileceğimize inandılar ve verdiğimiz tüm proje taahhütlerini yerine getirmenin de mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Yapılan incelemenin ardından Başkan Çiftçi, vatandaşlarla sohbet etti. Yapılan çalışmaların Şanlıurfalılar için yapıldığı anlatan Başkan Çiftçi, daha sonra bölgeden ayrıldı.