Necmettin öğretmenin öğrencileri ders başı yaptı

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın isminin verildiği Çiftçibaşı Mahallesi’ndeki ilkokulda düzenlenen törende, öğrencilerin şehitler için bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce gönderilen kitaplar, yeni atanan sınıf öğretmeni Ali Canpolat tarafından öğrencilere dağıtıldı. Geçen yıl Çubuklu ilkokulunda görev yaptığını söyleyen Canpolat, "Acı bir durum, kendisi arkadaşımdı. Sürekli görüşüyorduk, bilmediğim konuları kendisini arayarak bilgi alırdım. Sürekli gidip gelirdik, iletişim halindeydik. İkinci dönem ilçe merkezine taşındığı için sık görüşemedik. Sabah okula geldiğimde çok büyük bir acı hissettim, Necmettin hocamızı unutmayacağız, yerini doldurmaya çalışacağız, öğrencilerine iyi bakmaya gayret göstereceğiz" dedi.

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın öğrencisi Abdulhakim Çaçan, "Gümüşhane’ye gittik, öğretmenimizin mezarını ziyaret ederek anne ve babasını gördük. Mekanı cennet olsun, biz öğretmenimizi hiç unutmayacağız ölene kadar. Yeni öğretmenimizle tanıştık ama en iyi öğretmen olarak bu köye Necmettin Yılmaz geldi. Onu hiç unutmayacağız" dedi.

Necmettin öğretmenin Gümüşhane’deki ailesini ziyarete gittiklerini söyleyen 3. sınıf öğrencisi Mircan Çaçan, "Allah öğretmenimize kıyanların cezasını versin. Annesini ziyaret ettik, o çok iyi biriydi" diye konuştu.