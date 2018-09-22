Nevşehir Belediye Başkanı Seçen, Şanlıurfa'da TKB toplantısına katıldı

Şanlıurfa'da düzenlenen Tarihi Kentler Birliği (TKB) toplantısına katılan Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, tarihi, coğrafyası ve kültürüyle Türkiye'nin zenginliklerinin anlatmakla mümkün olmadığını söyledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde başlayan Tarihi Kentler Birliği (TKB) toplantısının ikinci bölümü, özel bir mekanda Türkiye'nin dört bir yanından belediye başkanlarının katılımı ile devam etti. Büyükşehir, şehir, ilçe ve belde belediye başkanlarının yoğun katılım gösterdiği TKB Şanlıurfa buluşmasında, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, davetlileri selamlayan bir konuşma yaptı. Çiftçi, selamlama konuşmasının ardından Şanlıurfa'nın tarihi, turistik ve kültürel değerlerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.

Toplantı sonunda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tarihi, turistik ve kültürel zenginliklerine vurgu yapan Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, şöyle konuştu:

“Tarihi Kentler Birliği toplantısı, kadim şehir Şanlıurfa'da düzenleniyor. Bu vesileyle Kapadokya'dan Nevşehir'den selamlar getirdim. Tarihi, coğrafyası ve kültürüyle o kadar zengin bir ülkeye sahibiz ki bunu anlatmak mümkün değil. Bugün bizzat burada Şanlıurfa'da Tarihi Kentler Birliği toplantısıyla beraber yerinde gezerek, tarihimizi, kültürümüzü bizzat burada mürşide edeceğiz. O kadar çok zenginliğimiz var ki, sadece bunu Kapadokya bölgesiyle, sadece Şanlıurfa bölgesiyle değil. Türkiye zenginlikleriyle bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Hiç ayrımız, gayrımız yoktur. Bu büyük mozaiği biz dünyaya ne kadar tanıtabiliriz. Bu tanıtımı ne kadar güzel yapabiliriz, bunun gayreti içerisindeyiz. Nevşehir Belediye Başkanı olarak ben de Şanlıurfa'da bu tarihi zenginlikleri yerinde görmek için geldim. İtiraf ediyorum 20 yıldır Şanlıurfa'ya gelemiyordum. Şanlıurfa gerçekten çok değişmiş. Emeği geçen belediye başkanlarına çok teşekkür ediyorum. Şanlıurfa'yı ben çok farklı gördüm. Şanlıurfa'daki gezilerimiz devam edecek. İnanıyorum çok farklı bir gezi olacaktır. Bu vesileyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve heyetine teşekkür ediyorum.”

TKB Şanlıurfa buluşmasında üyeler, gün içerisinde çeşitli ören yerlerini gezerek, etkinliklerini sürdürecek.