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26 Aralık 2017 15:25

Nihat Çiftçi AK Parti teşkilatıyla birlikte ağaç dikti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği ’Şehrimi Seviyorum, Ağacımı Dikiyorum’ kampanyası çerçevesinde AK Parti il ve ilçe teşkilatı tarafından Halil-ü Rahman Şehir Ormanına ağaç ve bitki dikimi gerçekleştirildi.

Nihat Çiftçi AK Parti teşkilatıyla birlikte ağaç dikti

26 Aralık 2017 15:25


Daha yeşil bir Şanlıurfa sloganıyla kentte ağaçlandırma seferberliği başlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü, ’Şehrimi Seviyorum, Ağacımı Dikiyorum’ kampanyası kapsamında 2 milyon ağaç ve bitkiyi toprakla buluşturmaya devam ediyor. AK Parti il ve ilçe teşkilatı ile parti meclis üyeleri tarafından Halil-ü Rahman Şehir Ormanına ağaç ve bitki dikildi. Ağaçlandırma çalışmalarına Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Başkan Yardımcısı Bahattin Yıldız, AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Ahmet Aksoy, Haliliye İlçe Başkanı Mehmet Canpolat, gençlik kolları ile kadın kolları üyeleri katıldı. Kampanya kapsamında Şanlıurfa merkez ve 13 ilçede 2 milyon çınar, erguvan, oya, dut, defne, akasya, palmiye, mavi selvi, çam, pramit nazı ile alev çalısı toprakla buluşacak.


Amacımız daha yeşil bir Şanlıurfa


Şanlıurfa’da ağaçlandırma seferberliği kapsamında 2 milyon ağaç ve bitkiyi toprakla buluşturacaklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Şanlıurfa’da başlattığımız büyük bir yeşil alan çalışması devam ediyor. Her hafta STK ve teşkilatlarımızla birlikte ağaç ve bitki dikimine katılıyoruz. Amacımız ağaç sevgisidir. Ağacı hep birlikte yaşatmak ve kendi bünyemizde, kendi kalbimizde yaşatmaktır. Bu bölgede 3 bin 500 dönümlük bir alan yeşil alana kavuşuyor. Burada başlatılan yeşil alan Şanlıurfalılarımıza nefes verecek ve onlar için bir yaşam kaynağı olacaktır. AK Parti il başkanımız, parti teşkilat üyeleriyle birlikte kampanyamıza destek verdiler ve bu bölgede ağaçlandırma ve bitki dikim çalışması yaptık" dedi.


AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemiz kentte çok önemli bir projeyi hayata geçirdi. Teşkilat üyelerimizle birlikte bu kampanyaya destek vererek bizimde bu bölgede bir dikili ağacımız olması için kampanyaya destek veriyoruz. Kampanyada emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi’ye teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.


AK Parti İl Başkan Yardımcısı Bahattin Yıldız, Karaköprü İlçe Başkanı Ahmet Aksoy ile Haliliye İlçe Başkanı Mehmet Canpolat da kampanyanın Şanlıurfa için hayırlı olmasını diledi.




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