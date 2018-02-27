Nihat Çiftçi, "Borcun %50’sini ödedik"

Geçtiğimiz gün İller Bankası tarafından 81 Belediyenin kullandığı kredi borçları açıklandı. Bu kapsamda bir açıklamada bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, göreve geldiğimiz günden bu yana Büyükşehir Belediyesinin mali borcun yüzde 50’sini ödediklerine değindi. Şehrin gelişimine ve vizyonuna yön bulacak olan bir çok projeyi başlattıklarına değinen Nihat Çiftçi, "Şehrimiz için kaynak arayışlarımız, hibeler ve fonlar ile devam ediyor. Göreve geldiğimiz günlerde İller Bankasına 356 Milyon Lira olan borcumuz bu gün itibari ile 161 Milyon Liraya indirgemiş durumdayız" dedi.

"Az kaynakla çok hizmet üretiyoruz"

Şanlıurfa’da başlattığımız projelerin bir bir hayata geçtiğine değinen Nihat Çiftçi, "Göreve geldiğimiz günden bu yana sistemli bir şekilde çalışıyoruz. Bu kapsamda Şanlıurfa’mızı bölgenin en çok hizmet alan şehri haline getirdik. Şanlıurfa’mızı seviyoruz, ve hemşerilerimiz için çalışıyoruz. Bunun yanında da kurumsal mali yapımızı en rantabl şekilde kullanmanın gayreti içerisindeyiz. Dün İller Bankası Belediyelerin borçlarını açıkladı ve Büyükşehir Belediyemiz 161 Milyon Lira ile son sıralarda. Şanlıurfalı kardeşlerimizin huzurunda Şanlıurfa’nın 13 ilçesinde hizmetler sağlanmış ve devam ediyor. Buda Büyükşehir Belediyemizin mali kaynağını en iyi şekilde ve doğru kullandığının belirtisidir. Şefaf belediyeciliğin göstergesidir ve az kaynakla çok hizmet etmenin belirtisidir, buda belediyecilikteki başarının göstergesidir" şeklinde konuştu.

Çok başarılı bir yönetim anlayışının gerçekleştirildiğini belirten Nihat Çiftçi, "Büyükşehir Belediyesi Şanlıurfa’da yaşayan 1 Milyon 985 bin vatandaşın kurumudur bakış açısıyla yönetildiği için başarılı bir yönetim gerçekleştirildi. Bu yönetime katkı sunan tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Mali hizmetler yönüyle Mali Hizmetler Daire Başkanımız her yönü ile kontrol altında tutuyor. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak şahsımda tüm mali disipline ve kontrole önem veriyorum. Şanlıurfa’mızın ne kadar doğru yönetildiğinin bir ıspatıdır dünkü ilan ve açıklama" şeklinde konuştu.