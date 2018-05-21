Nihat Çiftçi, seçim bürosunu açtı

Açılışta konuşan Başkan Nihat Çiftçi, Türkiye’nin istikrarının AK Parti ile devam edeceğini söyledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin seçim bürosu Haleplibahçe’de bulunan Hamarat Eller Çarşısında açıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılışa Nihat Çiftçi’nin yanı sıra AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, partinin kadın kolları, gençlik kolları ve tüm kademelerden teşkilat üyeleri katıldı. Açılışta bir konuşma yaparak Şanlıurfa’nın tercihini yine AK Parti’den yana göstereceğini belirten Çiftçi, "24 Haziran seçimlerinin Türkiye’miz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ülkemiz yepyeni bir sistemle 24 Haziran seçimlerine doğru gidiyor. Peygamberler şehrimizde de AK Partimize 304 aday adayı kardeşimizin müracaatı var. Allah’ın izni ile yarın Şanlıurfa’mızda da aday listeleri belirlenecektir. Kardeşlerim şunu çok iyi biliyorlar, gerek şehrimizi güzel yatırımlarla buluşturmak gerekse ülkemizin dünyadaki duruşunu aynı istikrarla sürdürmek açısından tekrardan kadrolarımızın şahlanması gerekiyor. Bizler AK Partiliyiz. Hemşehrilerim her zaman AK Partiyi en güzel şekilde temsil ettiler. 24 Haziran’da da en iyi şekilde temsil edeceklerdir" dedi.

Tüm AK Parti teşkilatlarının seçime hazır olduğunun da altını çizen Çiftçi, "Bizler belediyecilik bakımından seçim endeksli çalışan bir anlayış değiliz. Seçim endeksli çalışmadık ve her an seçim varmış gibi de hazır olduk. İnşallah birlik ve beraberliğimizi yine güzel bir seçim çalışması ile sürdüreceğiz. 24 Haziran’da hep birlikte genel başkanımıza, reisi cumhurumuza peygamberler şehrimizden güzel bir mesajımız olacak. Sonuçlarla reisi cumhurumuza ’Sen bizim liderimizsin. AK davaya ömrünü vermişsin. Bu millet seninle’ diyeceğiz. Zira bizler de AK davaya ömrümüzü verdik. Vatandaşlarımız da kendilerine kimlerin hizmet ettiğinin farkında" diye konuştu.

Ardından bir konuşma yapan AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ise AK teşkilatların seçim çalışmalarını şehir merkezinin yanı sıra 13 ilçenin tümünde sürdürdüğünü söyledi.

Daha sonra Parti Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven ve Parti Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Saraç da birer konuşma yaparak 24 Haziran seçimlerinde Şanlıurfa’nın istikrardan yana oyunu kullanacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından seçim bürosunun açılışı gerçekleştirildi. Seçim kurdelesini kesen Başkan Çiftçi ardından vatandaşlarla sohbet ederek, halkın taleplerini dinledi.