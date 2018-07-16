Nikah masasından demokrasi nöbetine

Gelin ve damadı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde binlerce kişi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde aynı ismi taşıyan 15 Temmuz Demokrasi meydanında toplandı. Ellerinde Türk bayrakları ve meşalelere alana gelen vatandaşlar, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganlar atıp toplu halde dua etti.

Gelin ve damat soluğu alanda aldı

Meydandaki etkinlik ve anma programının bir de sürpriz isimleri vardı. Nikah masasından kalkan Uğur ve Sevim Eskin çifti, soluğu alanda aldı. Gelen ve damat ellerinde Türk Bayraklarıyla alana geldi. Alandaki kalabalık da gelin ve damada büyük ilgi gösterdi. Damat Uğur Eskin, “Böyle mutlu bir günde mutlu bir gün daha yaşadık. Tabi Allah tekrarını yaşatmasın, zalimlere de fırsat vermesin ama biz bu günü seçtik çifte mutluluk olsun diye. İnşallah bir ömür boyu mutlu oluruz ama Allah inşallah 15 temmuzu bir daha bize yaşatmasın. Allah milletimize, vatanımıza zarar, ziyan vermesin, zalimlere fırsat vermesin” diye konuştu.

İlçe kaymakamı Kadir Perçi, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Yener Umul, İlçe Jandarma Komutanı Harun Çetinkaya, Emniyet Müdürü Levent Eker, Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programın sonunda ise çeşitli ikramlar yapıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri okunan ilahiler, dualar ve yapılan slayt gösterilerle sabah namazının kılınmasından ardından son buldu.