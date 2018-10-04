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Nilay Toprak Şanlıurfa'da hayranlarıyla buluşacak

Komedi filmlerinden birisi olan ’Göktaşı’ filminde rol alan Nilay Toprak, 5 Ekim Cuma günü Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde hayranlarıyla buluşacak.

Komedi filmlerinden birisi olan 'Göktaşı' filminde rol alan Nilay Toprak, 5 Ekim Cuma günü Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde hayranlarıyla buluşacak.


Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'ye düşen göktaşının ardından yaşanan olaylardan esinlenilerek senaryoya aktarılan ve 28 Eylül 2018'de vizyona giren yerli komedi “Göktaşı” filmin oyuncularından Nilay Toprak, Şanlıurfa halkının buluşma noktası olan AVM' de sevenleriyle buluşacak. Sosyal ve kültürel etkinlikleriyle kente değer katan AVM sinemaseverleri bir araya getirecek. "Göktaşı" filminin başarılı oyuncusu Nilay Toprak, Şanlıurfalı sinemaseverlerle buluşarak bir süre sohbet edecek. Toprak, Cinemaximum'daki buluşmada, Göktaşı' filminin aynı gün saat 19.10 seansında hayranlarıyla birlikte filmi izleyecek.

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