Nişan yüzüklerini Belediye Başkanı taktı

Ceylanpınar Belediyesi Özel Kalem Müdürü Aziz Aydın’ı oğlu Sedat Aydın ile Alan Ailesi’nin kızları Gülten Alan önceki gün Ceylanpınar’da özel bir mekanda düzenlenen törenle nişanlandı. Düzenlenen nişana Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Ceylanpınar Eski Belediye Başkanı Mehmet Atilla, İlçe Kaymakamı Ahmet Karatepe, İlçe Başkanı Halid Şimşek, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ile davetliler katıldı.

Nikahı da Başkan Atilla kıyacak

Başkan Menderes Atilla, Kanaat Önderi Mehmet Atilla ve İlçe Kaymakamı Ahmet Karatepe törende çifte nişan yüzüklerini takarak tebrik etti. Evliliğe ilk adım olan nişan yüzüklerini takmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Başkan Atilla, çiftin nikahını da kendisinin kıyacağını söyledi. Nişan töreninde davetliler geç saatlere kadar müzik eşliğinde eğlenirken, genç çift nişan pastası da kesti. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, "Gençlerimizi hepimiz yakından tanıyor ve seviyoruz. Maşallah birbirinize çok yakıştınız. Sizleri gönülden tebrik ediyorum. Allah mutluluğunuzu daim eylesin" diyerek nişan yüzüklerini taktı ve kurdeleyi "Allah tamamına erdirsin" temennisiyle kesti. Gençlere takısını takan Başkan Atilla, Aydın ve Alan ailelerini de tebrik etti. -