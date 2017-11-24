Nişanlandıktan 5 gün sonra kazada ölen güvenlik korucusu defnedildi

Kılınan cenaze namazı sonrası defnedilen güvenlik korucusunun 5 gün önce nişanlandığı öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Suruç ilçesine bağlı Küçük Kendirci kırsal Mahallesi yolunda meydana geldi. Suriye sınırındaki Mürşitpınar’da güvenlik korucusu olarak görev yaptığı öğrenilen Abdulrezak Yavuz Akcan’ın (28) kullandığı motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında korucu Akçan olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden güvenlik korucusunun 5 gün önce nişanlandığı belirtildi. Suruç Devlet Hastanesi morgundan alınan cenaze, bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mürşitpınar aile mezarlığına defnedildi.

5 günlük nişanlısı fenalık geçirdi

Cenaze namazına katılan güvenlik korucusu Akcan’ın 5 günlük nişanlısı, cenaze namazında fenalaştı. Baygınlık geçiren Akcan’ın nişanlısı hastaneye kaldırıldı.

Suruç ilçesinin Suriye sınırındaki Mürşitpınar Mahallesi’nde kılınan cenaze namazına Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk, Suruç İlçe Emniyet Müdürü Ercüment Türkmen, Şehit Aileler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz, kurum ve kuruluş müdürlerinin yanı sıra çok sayıda yakını ile vatandaşlar katıldı.