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03 Aralık 2017 20:06

Oğluyla tartışırken patlayan av tüfeğiyle vuruldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir kişi, tartıştığı oğlunun elindeki av tüfeğini almaya çalışırken tüfeğin patlaması sonucu vurularak hayatını kaybetti.

Oğluyla tartışırken patlayan av tüfeğiyle vuruldu

03 Aralık 2017 20:06


Edinilen bilgiye göre, hayvanlarını Bingöl’ün Karlıova ilçesinden Karacadağ bölgesine getiren Ferzende S. (45) ile oğlu Y.S. arasında ’koyun otlatmaya giderken av tüfeğini yanına almaması’ konusunda tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Ferzende S. oğlunun elinden almaya çalışırken av tüfeği ateş aldı. Kanlar içinde yere yığılan baba Ferzende S. olay yerinde hayatını kaybetti. Y.S. ihbar üzerine olay yerine giden jandarmaya teslim olurken, hayatını kaybeden babanın cesedi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Ferzende S.’nin cenazesi otopsinin ardından Karılova ilçesine getirilerek Burmataş köyünde toprağa verilirken, Y.S. gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.




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