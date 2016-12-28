Öğrenci servisi ile kamyonet çarpıştı: 9 yaralı

Şanlıurfa’da öğrenci servisi ile kamyonetin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eyyübiye ilçesine bağlı Peyamlı Mahallesinde meydana geldi. Ömer K. idaresindeki 21 FS 028 plakalı öğrenci servisi, yoğun sis nedeniyle Necmi Ç.’nin kullandığı 63 K 6145 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada, sürücüler ile serviste bulunan 7 öğrenci yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Şanlıurfa’daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.