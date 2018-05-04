Öğrenciler Çanakkale’yi gezdi

Haliliye Belediyesince bu yıl 4’üncüsü düzenlenen ve konusu sadece Çanakkale olan ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ayrı ayrı düzenlenen bilgi yarışması, şiir okuma, şiir yazma, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilerinden 160’şı, 1 Mayıs 2018 günü Konya, Bursa ve İstanbul illerinin de yer aldığı Çanakkale gezisine uğurlandı. Çanakkale Gezisi için Şanlıurfa’dan hareket eden öğrenciler ile öğretmenleri, Çanakkale’de ilk olarak Eceabat İlçesine geçti. Feribotla yapılan geçişin ardından öğrenciler, 57. Piyade Alayı Şehitliği, Conk Bayırı, Şehitler Abidesi, Yahya Çavuş Şehitliği, Meçhul Asker Anıtı, Şahin Dere Hastane Şehitliği ve Rumeli Tabyası’nı gezdi.

Gezi boyunca tarihi yerler hakkında rehberlerden bilgi alan öğrenciler, tarih kitaplarından okudukları mekanları görme fırsatı buldular. Yapılan gezilerde tarihe tanıklık eden öğrenciler, fotoğraf çektirerek organize edilen gezi nedeniyle Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’a teşekkür etti.