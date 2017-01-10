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10 Ocak 2017 16:20

Öğrenciler gençlik merkezinde Arapça öğreniyor

Öğrenciler gençlik merkezinde Arapça öğreniyor

10 Ocak 2017 16:20

Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden Arapça öğrenmek isteyen Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) öğrencilerine Karaköprü Gençlik Merkezinde Arapça dersi veriliyor.
Haftanın iki gününde, Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü (GHSİM) araçlarıyla Karaköprü Gençlik Merkezine getirilen öğrenciler burada Arapça kursu görüyor.
Lisanlarını geliştirmek isteyen öğrenciler Suriye’de yaşanana savaşın ardından ülkede Arap kökenli bireylerin arttığını ve Arapça öğrenerek sağlıklı iletişim kurmak istediklerini belirttiler.
Arapça öğrenerek kendilerini geliştirmek isteyen öğrenciler kurs sonunda Arapçayı istedikleri düzeyde öğrenmeyi hedefliyorlar.



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