Öğrenciler gezi ile ödüllendirildi

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’un talimatlarıyla yıl boyunca gerçekleştirilen “Annemle Okuyorum” projesi ile çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenciler, Konya, Bursa ve İstanbul illerinin de yer aldığı Çanakkale gezisiyle ödüllendirildi. Öğrencilerin uğurlanması amacıyla da, 18 Mart Çanakkale Caddesinde uğurlama töreni düzenlendi. Programa Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Başkan Yardımcısı Mehmet Selim Polatkan, Meclis Üyeleri Abdulkadir Altundağ, Abdurrahman Beyaz, İbrahim Tapşık, Nusret Kaya ve Mehmet Keskin, öğrenciler, veliler ve öğretmenler katıldı.

Bu yılki üçüncü kafile olan ve 180 kişiden oluşan heyetin uğurlanması öncesinde konuşan Demirkol, “Yine mutlu olaya, tarihe not düşen bir olaya tanıklık ediyoruz. Çeşitli yarışmalarımızda dereceye giren ayrıca okuma etkinliklerimizde, Annemle Okuyorum projemize katılan, sınavlarımızda derece alan sevgili çocuklarımız, annelerimiz ve Haliliye’nin çeşitli semtlerinden gelmiş gençlerimizi Çanakkale’ye uğurluyoruz. Hamd olsun bu senede 4’üncüsünü düzenliyoruz. Kurulduğumuz yıldan itibaren Çanakkale konulu etkinlikler yapıyoruz. Haliliye Belediyesi olarak 400 bine yakın kitap dağıtmışız ve okutmuşuz. Gençlerimizin tarihini öğrenmesini istiyoruz. Çanakkale bir destan ve sevgili gençler şimdi gittiğiniz Çanakkale’de ecdadın kanının son damlasını dökerek, son nefesini vererek, bu vatan için canını feda ederek bu toprakları bize vatan eyleyen şehitlerimizin torunları olduğunuzu göstereceksiniz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından temsili asker kıyafeti giyen öğrencilerin ellerine anneleri tarafından kına yakıldı ve öğrenciler otobüslere binerek uğurlandı.