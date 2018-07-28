Öğrenciler Halfeti’ye çıkarma yaptı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve gençlik meclisi tarafından ortaklaşa düzenlenen organizasyonla 200 öğrenci tarihi ve doğal güzelliğiyle ön plana çıkan Halfeti ilçesine gezme imkanı buldu. Sabah saatlerinde Halfeti’ye giden öğrenciler, aralarında tarihi mekanların da bulunduğu bir çok yeri gezerek tekne turuna katıldı.

Öğrenciler, Halfeti’nin önemli bir ilçe olduğunu ve gezilip görülmesi gereken önemli bir yer olduğunu belirtti.

Geziye 200 öğrenci katıldı

Halfeti turistlere tanıtılması gereken bir yer olduğunu belirten üniversite öğrencisi Mehmet Çimen, “ Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler öğrencisiyim. Halfeti tamamen Şanlıurfa’ya ait olduğu için buradayız. Halfeti turistlere tanıtılacak bir yerdir. Halfeti görüldüğü gibi güzellikleriyle ön planda olan bir yerdir. Halfeti’ye herkesi davet ediyoruz. Burada lise öğrencisi ve üniversite öğrencisi olmak üzere yaklaşık 200 öğrenci bulunuyor. Öğrencilerle birlikte yemek olsun, tekne gezisi olsun bu tür etkinliklerimizi yapıyoruz. Herkesi bekliyoruz. Halfeti tarih kokan bir kent, aynı zamanda sulama barajı yapıldığında sular altında kalmış bir kent” dedi.

Öğrencilerden Selim Belem ise, “Halfeti’ye gezmeye geldik. Gayet güzel geçti. Tekne gezisi yaptık. Arkadaşlarla birlikte halay çektik. Güzel bir gün yaşadık. Bundan sonrada aktiviteler olacak inşallah. Halfeti geneliyle güzeldi. Gelirken yolda bile eğleniyorduk” ifadelerini kullandı.

Doğayla iç içe bir yer

Halfeti’nin doğayla iç içe bir yer olduğunu dile getiren Mehmet Kurt ise, “Halfeti güzel bir ilçedir. Gezip görülmesi gereken en güzel ilçelerden bir tanesidir. Tekne turlarıyla, tesisleriyle gayet güzel bir ilçemiz. Halfeti doğayla iç içe bir yer, çok güzel yani. Halfeti tarif edilemiyor, gerçekten gezilip görülmesi gereken bir ilçedir” şeklinde konuştu.

Halfeti doğa güzellikleriyle ön planda

Halfeti’nin doğa güzellikleriyle ön plana çıktığını belirten Ahmet Özgüven de, “Şanlıurfa’nın gezip görülmesi gereken, tarihi açıdan özellikle doğa kültürü anlamında, miras bakımından önemli yerlerden biridir. Halfeti gelinip gezilmesi gereken bir yerdir. Doğayla iç içe güzel bir yerdir. Halfeti turizm çok iyi, özelikle sular altında kalan cami önemli bir yerdir. Minaresi üst tarafta, geri kalan caminin iç kısmı sular altında kalmış. Halfeti’de eski evler mevcut, tarihi alanları mevcut. Halfeti gelip gezilip görülmesi gereken bir yerdir” diye konuştu.