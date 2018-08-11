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11 Ağustos 2018 17:49

Öğrenciler hedeflerine Haliliye Belediyesiyle ulaşıyor

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’un geleceğin teminatı olan gençlere yürüttüğü çalışmalar, gençlerin geleceğine katkılar sağlıyor.

Öğrenciler hedeflerine Haliliye Belediyesiyle ulaşıyor

11 Ağustos 2018 17:49

Haliliye Belediyesi bünyesinde ücretiz olarak gençlerin hizmetine sunulan kütüphaneler ve üniversite hazırlık kursları, gençlerin hedeflerine adım adım ilerlediği adres oldu.


Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’un talimatlarıyla hizmete sunulan Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezi ile Sırrın Eğitim ve Gençlik Merkezi, gençlerin geleceklerine ulaşma imkanı buldukları adresler oldu. Bahçelievler’deki merkezde bulunan üniversite hazırlık kursları, 4 yıldır periyotlarla devam ediyor. Bugüne kadar 2061 kişinin faydalandığı üniversite hazırlık kurslarında eşit ağırlık, sayısal ve sözel bölüm dersleriyle ilgili 12 öğretmen görev yapıyor. Gençlerin üniversite hayallerine kavuştuğu hazırlık kursları, yaz kurslarıyla da devam ediyor. 1 Temmuz 2018’de başlayıp, 19 Ağustos 2018’de sona erecek yaz kurslarında ise 180 hazırlık öğrencisi eğitim alıyor.


Kütüphaneler gece 24’e kadar açık


Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezi ile Sırrın Eğitim ve Gençlik Merkezinde bulunan kütüphaneler ise her gece saat 24’e kadar vatandaşların hizmetinde. Günlük yaklaşık 250 gencin faydalandığı kütüphanelerde, gençler hem sessiz ortamda ders çalışıyor hem de kütüphanelerde bulunan dokümanlardan faydalanıyor. Şuanda bin 585 kişinin kayıt yaptırdığı kütüphanelere gelen öğrencilerin sayısı her geçen gün artıyor.




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