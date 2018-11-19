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Öğrenciler kütüphaneleri için kitap arıyor

Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesinde ücretli Öğretmenlik yapan İrem Karakış, görev yaptığı okula kitap bağışlama kampanyası başlattı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesinde ücretli Öğretmenlik yapan İrem Karakış, görev yaptığı okula kitap bağışlama kampanyası başlattı.


Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesinde ücretli öğretmenlik yapan İrem Karakış, öğrencileri için Kitap Bağışlama kampanyası başlatarak, ilçe halkından destek istedi. Tüm bölge halkına çağrıda bulunan öğretmen İrem Karakış, "Okul öğrencileri kendi aralarında kütüphaneleri için kitap topluyorlar. Fakat yeteri kadar toplayamamışlar. Biz de öğretmen arkadaşlarla birlikte bir kitap bağışlama kampanyası başlattık. Öğrencilerimize Kitap okuma alışkanlığını aşılamak için. Tüm Türkiye ve Viranşehir halkından Kitap kampanyamıza destek vermelerine davet ediyoruz. Öğrencilerimiz gerçekten okumayı çok seviyorlar. Ders anlattığımda benimle anlaşma yapıyorlar. Dersin son 15 dakikasında şiir okumak için ders boyunca sessiz bir şekilde ders dinliyorlar. Kendi kütüphanemdeki kitapları onlara verdim. Sırayla o kitapları okuyorlar. İlerde umut vaat eden gençler hepsi. Onların bu gayretini görünce buna duyarsız kalamadım. Sosyal medya üzerinden çok insana ulaştık. Bize ülkenin her yerinden destek mesajları geliyor. Viranşehir halkının da çocuklar Sahip çıkmalarını bu masumca isteklerine duyarlı olmasını temini ediyorum" dedi.

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