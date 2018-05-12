Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojileri Alanı 9’uncu sınıf öğrencilerinin meslekleri tanımaları için bir otomobil servisine teknik gezi düzenlendi. Öğretmenler eşliğinde düzenlenen meslek gezisine yaklaşık 200 öğrenci katıldı.

Öğrencilere motorlu araçları doğrudan tanıma fırsatı sunan teknik gezilerde mayıs ayında yapacakları meslek tercihi öncesinde, istedikleri ve hedefledikleri alanın olanaklarını yerinde görebilmelerini ve iş yaşamını gözlemleyebilmelerini sağlamak olduğu dile getirildi.

Motorlu araçlar teknolojisi alan şefi Sabit Bulut yaptığı açıklama da, “Meslek seçimi sürece çocuklarımız genelde bizim gözlemlediğimiz sağlıklı bir tercihi yapmıyorlar ve bu sağlıklı tercih yapmama sonucunda gittiği bölümler de belli bir süreden sonra bir mutsuzluk yaşıyor bunun sonucunda da başarısızlık oluyor. Bizler bunu görerek kendi alanımızda ilgili motorlu araçlar teknolojisi alanı ile ilgili bir çalışma başlattık. Firma bize kapılarını açtı mesleğimizi yakından tanımak ve iş ortamında görmelerini sağlamak amacıyla buraya getirdik. Teknik bilgileri merak ettikleri soruları öğrencilerimiz firma yetkililerine sordular ve bilgileri aldıktan sonra öğrencilerimizin daha sağlıklı bir seçim yapacağını düşünüyorum” dedi.

Öğrencilerden Sedef Kader ise, “Bayanların ve erkek arkadaşlarım gelebileceği çok rahat ve konforlu bir yer yani bayanların hiç tereddüt etmeden gelebileceğini bir bölüm alanıdır” şeklinde konuştu.

Alanı gezen öğrencilerden Mehmet Aslan da, “Burada gördüğümüz bize geleceği anlatıyor. Bir motor kısmı nasıl olur. Bu konuda bizlere arkadaşlar yardımcı oldu” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin gezdiği bölümün firma yetkililerinden Eren Uma ise “Bu hafta arkadaşlarımız teknik lise ve endüstri meslek lisesinden geldiler. Biz onlara burada otomotiv sektöründe bazı alanların geliştiği ve otomotiv sektörünün sürekli geliştiğini anlattık. Bizlerin kendilerine motor bölümünden özelikle mezun oldukları zaman, sizlerin burada hem mekanik hem kaporta olarak çalışmalarını ve bu doğrultuda kendilerini geliştirmelerini istedik. Arkadaşlarımız 9’uncu sınıf öğrencileri, 10’cu sınıfa geçerken bölüm tercihleri yaptıklarını hocalarımız bize söylediler. Bizde motor bölümü neden tercih etmeleri gerektiğini kendilerine alanlarımızı tanıttık, markalarımızı gösterdik. Onlara teknik olarak bazı detayları vurguladık” diye konuştu.

Öğrencilere motorlu araçlar bölümünü doğrudan tanıma olanağı sunan gezide yetkililer tarafından ilk olarak servisin çalışma sistemi, yapılan işler, bakım ve onarım, motorlu araçlar teknolojisi alanının iş imkanları ve geleceği hakkında detaylı bilgi verildi. Ayrıca öğrenciler merak ettikleri konularla ilgili soruları sorma imkanı buldu.