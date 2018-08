Öğrencilerden Başkan Atilla’ya bayram ziyareti

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla her yıl olduğu gibi bu yılda evinin kapılarını vatandaşlara açarak bayramlaşıyor. Bayramın üçüncü gününde de vatandaşlar Başkan Atilla’nın evine gelerek bayramlarını kutladı. Son olarak ise belediye bünyesinde açılan kurslarda BESYO sınavlarına hazırlanan öğrencilerde Başkan Atilla’yı ziyaret etti. Başkan Atilla’yı ziyaret eden BESYO’cu gençler hem bayramı kutladılar hem de açılan kurslardan dolayı teşekkür ettiler. Başkan Atilla ise belediye olarak her zaman gençlerin yanında olduklarını ifade etti. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, belediye olarak gençlere yönelik faaliyetlerin devam edeceğini ifade etti. Atilla, “Bu gençlerimiz belediyemiz bünyesinde açılan kurslarımızda eğitim görüyor. Her sene öğrencilerimizi bu kurslarda sınava hazırlayıp daha sonra da il dışında sınavlara gönderiyoruz. Sınavlara giren kardeşlerimiz bayram arasında buraya gelmişler. Bayramdan sonra yine sınavlara gidecekler. Bayram dolayısıyla da bizleri ziyaret ettiler. Bu nazik bayramlaşma ve teşekkür ziyaretinden dolayı bütün hocalarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ederim. Gençlere yönelik proje ve faaliyetlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Gençler bizim geleceğimizin ümididir” dedi. Antrenör İbrahim Özgün, Başkan Atilla sayesinde sınavlara iyi hazırlandıklarını ve bu sene yüzde başarı elde edeceklerinin altını çizerek, “Bayram dolayısıyla bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Menderes Atilla’yı ziyarete geldik. Belediye Başkanımız Menderes Atilla sayesinde öğrencilerimiz hem sınava girdi hem de birçok ili gezme fırsatı buldu. Bayramdan sonra da bazı sınavlarımız devam edecek. Geçen senelerde de birçok öğrencimiz BESYO ve özel yetenek sınavlarını kazanmıştı. İnşallah bu sene de yüzde başarı elde edeceğiz” şeklinde konuştu.