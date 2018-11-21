Öğrencilere kitap ve indirim kuponu

Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarına davet etti, fuarda geçerli indirim kuponlarını dağıttı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2.Ulusal Kitap Fuarı 23 Kasım- 2 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek. 150 ye yakın yazarın ve birçok yayınevinin katılım göstereceği fuar öncesi Büyükşehir Belediyesi tarafından okullarda indirim kuponları dağıtılıyor. Bu kapsamda 'Nemrut'a ve putlara meydan okuyan peygamber" isimli Hz. İbrahim'in hayatını anlatan kitabı Hayati Harrani İmam Hatip Ortaokulunda öğrencilere dağıtan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "23 Kasım-2 Aralık tarihlerinde bu yıl ikincisi düzenlenecek olan kitap fuarına hepinizi davet ediyorum. Büyükşehir olarak çocuklarımızın da kitap alabilmelerini sağlamak istedik. Bölgenin en büyük kitap fuarı açılıyor. Kitap fuarından yararlanabilmeleri için çocuklarımıza indirim kuponlarını dağıtarak bir kitapta Büyükşehir Belediyesi'nden olsun istedik. Bir de sizlere Hz. İbrahim'in kitaplarını dağıtıyoruz. Hem Hz. İbrahim'in doğumunu, yaşamını hem de Urfa'yı anlatan bir kitap. Okumak yeni dünyaları tanımak, yeni insanları keşfetmek, yazara ve esere hayat arkadaşlığı yapmaktır. Siz çocuklar bizim geleceğimizsiniz. Sizden gelecek anlamında önemli verim bekliyoruz. Bütün çabamız onun için. Yarının bireyleri olarak Urfa'yı hep birlikte geliştireceğiz" diye konuştu.

Çiftçi'nin yanı sıra Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü yetkilileri, okulları dolaşarak indirim kuponlarını dağıtmaya devam ediyor.