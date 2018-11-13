Şanlıurfa'nın Siverek İlçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından Üniversiteye hazırlanan öğrencilere ücretsiz kaynak dağıtıldı.

Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan ücretsiz Üniversiteye hazırlık kursuna kayıtlı 470 öğrenciye kaynak set dağıtıldı. Milli Eğitim Şube Müdürü Ercan Çelik ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mahmut Kışlar katıldı. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ercan Çelik yaptığı açıklamada “Müdürlüğümüz bünyesinde açılan ücretsiz kursta Üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize bölümlerine göre kaynak set dağıttık. Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan setlerin elde edilmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mahmut Kışlar ise "Halk Eğitim Merkezi'nin yıllardır açtığı ücretsiz Üniversiteye hazırlık kursunda bugüne kadar yüzlerce öğrencimizin hayalini gerçekleştirerek Üniversiteyi kazandırdık. Bugünde Milli Eğitim Müdürlüğümüzün bizlere verdiği katkı ile bu kaynak setleri dağıtıyoruz. Yıl boyunca bu tür kaynakları ücretsiz vermeye devam edeceğiz. Ben emeği geçen başta öğretmenlerimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.