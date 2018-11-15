Öğrencilere, yaptıkları iyilik kadar bedava alışveriş ödülü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir ilkokulun idarecileri tarafından geliştirilen proje ile öğrenciler iyilik yapmaya teşvik ediliyor. Öğrenciler, sergiledikleri her güzel davranış karşılığında 25 ila 50 kuruş ödüllü iyilik kartı sahibi oluyor. Öğrenciler kartlarla üzerinde yazan tutar kadar okul kantininden alışveriş yapabiliyor.

İlçenin Ofis Mahallesi'nde bulunan ve 600 öğrencinin eğitim gördüğü Halit Gülpınar İlkokulunda idareci ve öğretmenler örnek bir projeye imza attı. Okul idaresi tarafından öğrencilerin sosyal sorumluluklarını daha içten gerçekleştirmeleri, arkadaşlarına iyilik yapmaları ve temiz bir ortam oluşturmaları amaçlanan projeyle, güzel davranış sergileyen öğrenciler iyilik kartla ödüllendiriliyor. Üzerinde ödül miktarının yazılı bulunduğu kartlar, okul bahçesinde çöpleri temizleyen, arkadaşlarına iyilik yapan, yardım eden ve güzel davranış sergileyen öğrenciler tespit edilerek, dağıtılıyor. Nöbetçi öğretmen ve diğer personeller bu öğrenciler tarafından dağıtılan kartlarda ise 25 ile 50 kuruş arasında para ödülleri yazılı oluyor. İyilik kartı alan öğrenciler okul kantininde kart üzerinde yazılı bulunan miktar kadar bedava alışveriş yapabiliyor.

Proje hakkında bilgi veren Halit Gülpınar İlkokulu Müdür Yardımcısı Hüseyin Güzen, "Öğrencilerimizin iyi davranışlarını pekiştirmek ve öğrencilerimizi iyi davranışlara yöneltmek için HAGİ Kart yani Halit Gülpınar İlkokulu İyilik Kartlarını oluşturduk. Biz bu kartları idarecilerimize, öğretmenlerimize, hizmetli arkadaşlarımıza dağıttık, arkadaşlarımız da bu kartları öğrencilerin herhangi bir iyiliğini, güzel davranışını gördüğü zaman, mesela yerden çöp toplayan bir öğrenciyi ya da arkadaşına yardım eden bir öğrenci gördükleri anda, bu kartlardan bir tane öğrencilerimize hediye ediyorlar. Öğrencilerimizde bu kartların üzerinde yazılı bulunan miktar kadar, okul kantininden bedava alışveriş yapabiliyor. Biz bu çalışmanın meyvesini şimdiden almaya başladık. Umarım çok daha güzel ve verimli olur bu çalışmamız" dedi.

7'nci sınıf öğrencisi Zeynep Kılıç ise İyilik kart sayesinde daha duyarlı hale geldiklerini belirterek, "Dışarıdaki çöpleri daha fazla toplayıp çöpe atıyoruz. Öğretmenlerimiz bize bu kartları vererek, bizi mutlu ediyorlar. Bu kartları iyilik yaptığımızda alıyoruz, yalnızca çöp toplamak değil mesela bir arkadaşımız yere düşer bir yeri incinir biz de ona yardım ederiz ve diğer iyilik türlerinde bu kartlar bize veriliyor. Bu uygulamadan dolayı öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.