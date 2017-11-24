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24 Kasım 2017 08:56

Öğrencileri şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ı unutmadı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde görev yaparken Tunceli-Pülümür karayolunda PKKlı teröristlerce kaçırılarak şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz’ı unutmayan öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde masasına karanfil bıraktı.

Öğrencileri şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ı unutmadı

24 Kasım 2017 08:56


Merkeze 60 kilometre uzaklıkta bulunan Çiftçibaşı Mahallesi’nde görev yaptığı okulda ismi yaşatılan şehit öğretmen Necmettin Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde unutulmadı. Şehit öğretmenin hüzünlü öğrencileri, tahtaya ’Necmettin öğretmenim 24 Kasım Öğretmenler Günü’n kutlu olsun’ diye yazarak, fotoğrafının önüne karanfil bıraktı. Buruk geçen törende öğrencilerin hüznü, yüzlerine yansıdı.



Geçen yılki 24 Kasım’dan bir fotoğraf karesi kaldı


Şehit Necmettin öğretmenden geriye kalan ise geçen yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde çektiği fotoğraf karesi oldu. Masadaki fotoğrafa bakarak hüzünlenen ve karanfil bırakan öğrenciler, öğretmenlerini çok sevdiklerini söyledi. Geçen yılki Öğretmenler Günü’nde şehit öğretmene çiçek verdiklerini dile getiren öğrenciler, Necmettin Yılmaz’ı unutmayacaklarını söyledi.


Necmettin öğretmeni çok sevdiklerini söyleyen 4. sınıf öğrencisi Ayla Sunkar, "24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun. Geçen sene de Öğretmenler Günü’nü kutladık, öğretmenimize çiçek ve hediye verdik" diye konuştu.


Salih Çaçan ise "Necmettin öğretmenime çiçek verdik, hediye falan verdik. Onu çok seviyorduk, onu hiç bir zaman unutmayacağız, o da bizi çok seviyordu, o da bizi unutmayacaktır" dedi.



"Şehadete gittiği o gün görüştük"


Okulda düzenlenen törene katılan Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Personel Şube Müdürü Ahmet Yılmaz, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’a rahmet diledi. Necmettin Yılmaz’ın kaçırılmasından iki gün önce görüştüklerini söyleyen Yılmaz, "Kendisiyle şehadetinden iki gün önce tanışma fırsatı buldum. Okulunu aynı zamanda aday öğretmen olması münasebetiyle rehberlik amaçlı ziyarete geldiğimde öğretmenimizin çalışmalarını takdir ettik. Sohbet etme fırsatı bulduk aynı zamanda, kendisi öğretmenliği sevdiğini, köyü sevdiğini, öğrencilerini çok sevdiğini dile getirdi sohbetimiz esnasında. Şehadete gittiği o günde yine aynı şekilde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde konuşma fırsatı bulduk, vedalaştık. İyi bir öğretmenimizdi" ifadelerini kullandı.


16 Haziran tarihinde görev yaptığı Siverek’in Çiftçibaşı Mahallesi’nden ailesinin yaşadığı Gümüşhane’ye giderken Tunceli-Pülümür karayolunda terör örgütü PKK tarafından aracı yakılarak kaçırılan öğretmen Necmettin Yılmaz’ın cansız bedeni, olaydan 27 gün sonra Pülümür Çayı’nda bulunmuştu.




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