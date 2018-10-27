Öğrencinin güvenlikçiye kafa attığı anlar kamerada

Şanlıurfa'da üniversite öğrencisinin, kendisine kimlik soran güvenlik görevlisini darp ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsünde yaşandı. Nizamiyeden giren araçlar üzerinde kimlik kontrolü yapan özel güvenlik görevlisi İsmail T, dün saat 16.15 sıralarında Osmanbey Kampüsüne girmek için nizamiyede duran 34 KP 0961 plakalı otomobilin yanına gitti. İddiaya göre, öğrenciler, güvenlik görevlisine ‘öğrenciyiz kapıyı aç' diyerek kapının açılmasını istedi. Bu sırada güvenlik görevlisi, ‘Kimlikleri görebilir miyim?' dedi. Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğrencisi M.R. (21), oturduğu arka koltuktan inerek özel güvenlik görevlisi İsmail T.'ye saldırdı. Görevli, öfkeli öğrencinin kafa darbesiyle yaralandı. Nizamiyede görevli diğer güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle olay yatıştırıldı.

Güvenlik görevlisi İsmail T., burnundan ve dudağından aldığı darbe nedeniyle hastanedeki tedavisinin ardından 5 gün iş göremez raporu aldı.

Gözaltına alınan öğrencinin, güvenlik görevlisinin şikayetini geri çekmesinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.