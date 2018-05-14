Öğretmeni ile birlikte 1400 öğrenciye koro şefliği yapıyor

Siverek’in Güney Mahallesinde bulunan Halit Gülpınar Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi Nazlıcan Bervan, ezbere bildiği İstiklal Marşı’nı okumayı çok sevmesi ve işitme engelli arkadaşlarının da ezberleyebilmesi amacıyla işaret dilini öğrenmeye başladı. Müzik öğretmeni ve engelli arkadaşlarının yardımıyla bir hafta gibi kısa sürede İstiklal Marşı’nın 2 kıtasını işaret diliyle okumayı öğrendi. Toplam 1400 öğrencinin bulunduğu okulda her hafta Cuma günleri okunan İstiklal Marşı’nda Nazlıcan Bervan, Müzk Öğretmeni Aytun Çamak ile birlikte koro şefliği yapıyor. Müzik öğretmeni normal öğrencileri yönlendirirken Bervan’a ise işitme engelli arkadaşları eşlik ediyor.

Tüm arkadaşlarını kendisine hayran bıraktıran Nazlıcan Bervan, İstiklal Marşı’nı çok sevdiğini dile getirerek, "Ben marşımızı vücut diliyle de öğrenmek istedim. Her Cuma günü öğretmenlerimiz bize istiklal marşını okuttukların da, bende vücut diliyle herkese okumak istiyordum. Bende müzik öğretmenim Oytun hocaya bunu söyledim, o da sağ olsun bana bir hafta içerisinde istiklal marşımızı vücut diliyle öğretti. Onun sayesinde bende artık her Cuma günleri arkadaşlarıma istiklal marşını vücut diliyle okuyorum. İstiklal marşımızı çok seviyorum ve ben beden diliyle bunu öğrendiğim için çok mutluyum” dedi

Müzik öğretmeni Oytun Çakmak ise, "Nazlıcan 5. Sınıf öğrencim ve çok yetenekli bir öğrencimdir. İstiklal marşımızı öğrencilere normal olarak sesli öğretiyoruz, ancak nazlıcan, bana gelip, ’hocam işaret diliyle işitme engelli arkadaşlarımıza İstiklal Marşı’nı söylemek istiyorum’ dedi. Hemen çalışmalara başladık, çok kısa bir sürede İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okumayı öğrenci. Şimdi her Cuma günleri öğrencilere istiklal marşını okuttuğumuzda kendisi de beden diliyle öğrencilere istiklal marşını okutuyor” diye konuştu

Öğrencinin duyarlılığının herkesi duygulandırdığını belirten Halit Gülpınar Ortaokulu Müdürü İbrahim Karakaş, "Kızımız Nazlıcan ile müzik öğretmenimiz Oytun hoca, çok anlamlı ve güzel bir projeye imza attılar. Öncelikle böylesi orijinal bir projeyi bize yaşattığı için Nazlıcan kızımıza ve müzik öğretmenimiz Oytun hocaya çok teşekkür ediyorum. Bu çalışma bizde çok farklı bir farkındallık oluşturdu. Hatta bazı öğrencilerimiz bize gelip, bizde Nazlıcan gibi farklı bir projeyle okulumuza katkıda bulunmak istiyoruz gibi taleplerle geliyorlar. Tekrardan kızımıza ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.