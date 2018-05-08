Öğretmenlere çölyak hastalığı anlatıldı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde öğretmenevinde verilen seminere milli eğitim müdürlüğü görevlileri ile kırsal mahallelerde görev yapan öğretmenler katıldı. Semineri düzenleyen Şanlıurfa Çölyak Dernek Başkanı Hasan Doğan yaptığı konuşmada çölyak hastalığı konusunda öğretmenlerin duyarlı olmasını istedi. Çölyak hastalığı konusunda öğrenci velilerinin bilgilendirilmesini ve bu konuda gereken hassasiyetin gösterilmesini isteyen Doğan, çölyak hastalığının erken yaşlarda tespit edilmesi halinde tedavisinin mümkün olabileceğini dile getirdi.

Doğan’ın konuşmasının ardından Çölyak Derneği eğitim hemşiresi Mehmet Dikme, hastalığın belirtileri konusunda öğretmenleri bilgilendirerek, "Özellikle çocuklardaki gelişim geriliği kusma, iştahsızlık, karin şişliği, ishal, kabızlık, hazımsızlık ve gaz gibi sindirime bağlı problemlerdir. Bununla beraber, çölyak hastalığında gözlemlenen klinik tablo çok değişken olabilir. Örneğin, hastalık bazen tiroit yetmezliği, karaciğer yağlanması, kemik erimesi gibi bağırsak dışı organlarda gelişen hasarlar ile kendini gösterebileceği gibi, hiçbir yakınmaya sebep olmadan da sessizce ilerleyebilir. Çocuklarda gelişme geriliği, ishal, karın ağrısı, kusma, halsizlik ve diş çürükleri, yetişkinlerde ise şişkinlik ve ishal, çölyak hastalığının başlıca özellikleridir. Ancak çölyak hastası olan çocuklarda, kemik ve eklem ağrıları, öğrenme güçlüğü, davranış bozukluğu, ergenlik gecikmesi ve depresyon, yetişkinlerde ise kansızlık, ciltte kaşıntı ve içi su dolu kabarcıklar gibi geniş bir yelpazeye sahip olan yakınmalara rastlanabilir. Çölyak hastalığının tanı ve tedavisindeki güçlük hem bulgu yelpazesinin bu kadar geniş olması, hem de görülen bütün bu bulguların hiçbirinin sadece çölyak hastalığına özgü olmamasından kaynaklanmaktadır" ifadelerine yer verdi.