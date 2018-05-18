Okul Dışarıda Günü’nde çocuklar hem eğlendi, hem öğrendi

Dünyada 2012 yılından itibaren, her 17 Mayıs ‘Outdoor Classroom Day’ olarak kutlanan ve dışarıda oyun oynamanın ve keşfetmenin çocuk gelişimi açısından önemine dikkat çeken etkinliği “Okul Dışarıda Günü” Siverek ilçesinde de hayata geçti

İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Gürakar İlkokulu idareci ve öğretmeleri tarafından 17 Mayıs okul dışarıda günü etkinliği kapsamında, tüm sınıflar okul bahçesinde açık havaya taşınarak, dersler oyun yoluyla işlendi. Açık havada öğrenmeyi, oynamayı kutlamak ve çocuklara ilham vermek amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler dışarıda eğlenerek, ders işledi. Etkinlik ile ilgili açıklamada bulunan Gürakar İlkokul Müdürü Özgür Serçek yaptığı açıklamada, “Biz Siverek - Gürakar İlkokulu olarak 17 Mayıs Okul Dışarıda Gününü öğrencilerimle beraber şenlik havasında kutladık. Bugün çocukların yüzde 74’ü cezaevi mahkumlarına verilen 60 dakikadan daha az bir zamanı açık havada geçiriyor. O yüzden biz bugün okulu dışarı taşıdık. Okul bahçesinde öğrencilerimizle oyunlar oynayıp dersimizi dışarıda işledik” dedi.

İngiliz çevre eğitimcisi 2012 yılında Anna Portch tarafından “Empty Classroom Day” adıyla başlatılan proje, 2016 yılında küresel boyuta taşınarak, her ülkede yerel bir sivil toplum kuruluşu tarafından desteklenerek hayata geçmektedir. Türkiye’de “Outdoor Classroom Day” “Okul Dışarıda Günü” Aktif Yaşam Derneği tarafından düzenlenmektedir.