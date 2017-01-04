Okulda çıkan yangında 15 öğrenci dumandan etkilendi

Şanlıurfa’da bir lisenin bodrum katında çıkan yangın paniğe neden olurken yaklaşık 15 öğrenci ise dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesi’nde bulunan Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yangın çıktı. Okulun bodrum katındaki mezuniyet elbiselerinin tutuşması sonucu çıkan yangın nedeniyle okulda büyük panik yaşandı. Görevliler okulu boşaltıp öğrencileri dışarı çıkartırken olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Okula giden itfaiye ekipleri yangına müdahale edip söndürürken dumandan etkilenen öğrencilere sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangın nedeniyle yaklaşık 15 öğrencinin dumandan etkilendiği ve 3 öğrencinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Yangının kesin çıkış nedenini belirleme çalışmaları devam ederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.