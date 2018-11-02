Okulda çorba içen 60 öğrencinin zehirlendiği iddiası

Şanlıurfa'da okulda ikram edilen çorbadan içen yaklaşık 60 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı Şenevler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sabah saat 09.30 sıralarında okuldaki öğrencilere çorba ikram edildi. Kısa süre sonra öğrencilerde karın ağrısı, kusma şikayeti başlayınca çorba ikramı durdurularak sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri öğrencileri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırdı. Bazı öğrencilerin ise özel araçlarla hastaneye götürüldükleri belirtildi. Öğrencilerin kesin zehirlenme nedenlerinin araştırıldığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.