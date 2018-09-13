Okulda tehlikeli şekilde perde asan kadınlar yürekleri ağza getirdi

Okulların açılmasına sayılı günler kala hazırlıklar devam ederken, Şanlıurfa'da bir okulun 4'üncü katında yaklaşık 25 metre yükseklikte hiçbir güvenlik önlemi alınmadan perde takan kadınlar yürekleri ağza getirdi.

Şanlıurfa'da bir okulda kaydedilen görüntülerde, 5 katlı bir okulun 4'üncü katındaki sınıfta tehlikeli şekilde hiçbir güvenlik önlemi alınmadan perde takan 2 kadın, görenleri şakına çevirdi. Korkutan görüntülerde, kadınlar çıplak ayaklarıyla pencereye çıkarak, perdeleri korniş yardımıyla duvara astı. Yaklaşık yarım saat süren tehlikeli çalışma, şans eseri herhangi bir sorun yaşanmadan son buldu.