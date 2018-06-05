Olimpik yüzme havuzu açılıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir merkezinde ve tüm ilçelerde yaptırılan yüzme havuzlarına bir yenisi daha ekleniyor. ‘Eski Lunapark’ alanı olarak bilinen bölgede GAP Vadisi 3. Etabında yapımı tamamlanan yarı olimpik yüzme havuzu 6 Haziran Çarşamba günü (Yarın) hizmete açılıyor. Soyunma odaları, fitness center, teknik merkezler ve ısınma salonu gibi bölümlerin yer alacağı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu aynı zamanda bölgesel şampiyonalara da ev sahipliği yapacak.

Bay-bayan 3 ayrı yüzme havuzu inşa edildi

Bodrum, zemin ve 1. Kat olmak üzere 3 kattan oluşan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, bay ve bayanlar için ayrı ayrı inşaat edildi. Çevresinde yeşil alan, 110 araç kapasiteli otopark, tretuvar ve iç yolların yer aldığı tesisin açılışına tüm Şanlıurfa halkını davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Allah’ımıza şükürler olsun ki ne söz verdiysek onu yapmanın mutluluğunu yaşattı bize. Sıcak iklim kuşağındaki Şanlıurfa’mıza bir yüzme havuzu daha kazandırıyoruz. Havuzumuz aynı zamanda olimpik olma özelliğiyle bölgesel şampiyonların da Şanlıurfa’da gerçekleştirilmesini sağlayacak. Tüm halkımızı tesisimizin açılışına ve akabinde alanda düzenlenecek iftara davet ediyoruz" diye konuştu.