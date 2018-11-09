Ördüğü duvarın altında kalarak öldü

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde mevsimlik tarım işçisi, ördüğü duvarın yıkılması sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Yediyol kırsal mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, mevsimlik tarım işçisi Mehmet Köroğlu (38), mahallede kendi imkanları ile bir ev yapmaya başladı. Evin duvarını ördüğü sırada bir anda yıkılan duvarın altında kalan Köroğlu, ağır yaralandı. Çevredekiler tarafından fark edilen işçi, özel araçla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan ağır yaralı Köroğlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna işlemleri için kaldırılan Köroğlu'nun cesedi, yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Öte yandan, 6 çocuk babası olan 38 yaşındaki Mehmet Köroğlu'nun Şanlıurfa dışındaki illerde ailesi ile birlikte mevsimlik tarım işçisi olarak çalıştığı ve kazandığı parayla da yeni döndüğü mahallesinde kendi imkanları ile bir ev yapmaya çalıştığı öğrenildi.