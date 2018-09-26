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Ortaylı ve Sabancı Göbeklitepe'yi gezdi

Ortak Nesiller Entegrasyonu (ONE) Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan ve Prof.

Dr. İlber Ortaylı ile Göbeklitepe'yi gezdi.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Ortak Nesiller Entegrasyonu (ONE) Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan ve derneğin Danışma Kurulu Başkanlığını yapan Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Göbeklitepe gezisine eşlik etti. Derneğin İsviçre, Vietnam, Singapur, Fransa ve İtalya'dan gelen konuklarına gezisinde eşlik eden Çiftçi ve eşi Sema Çiftçi, 12 bin yıllık tarihin dünyada bilinen en eski yapılar olduğunu söyledi.


Gezinin ardından Şanlıurfa'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Beraberimizde Büyükelçiler var. Bazılarımız Göbeklitepe'yi ilk kez görme fırsatı buluyor. Dernek olarak Göbeklitepe hakkında raporlar hazırladık. UNESCO'daki listeye alınması için rapor tuttuk" dedi.


Ortak Nesiller Entegrasyonu (ONE) Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan ise Göbeklitepe'nin tarihte çok önemli bir yere sahip olduğunu ve ileriki dönemlerde alana çok büyük turist akını beklediklerini dile getirdi.

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